شركة ” هيلتون ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، وجدة، والخبر ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

. مساعد رئيس المهندسين (جدة).

. موظف خدمة الضيوف (جدة).

. مدير المالية (الرياض).

. مشرف صيانة (الخبر).

. مساعد التدريب (الرياض).

. مشرف الإقامة (الرياض).

. مدير المنتجع الصحي (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي:هنا