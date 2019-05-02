بالفيديو.. ردة فعل نجمي منتخب إنجلترا السابقين بعد هدف ميسي في شباك ليفربول

نواف السالم(صدى):

احتفل ريو فرديناند مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ومواطنه غاري لينكر نجم برشلونة وإنجلترا السابق بهدف ليونيل ميسي الثالث في مرمى النادي الإنجليزي، وجاء ذلك خلال تحليل مباراة النادي الكتالوني وليفربول.

وظهر في الفيديو فرديناند ولينكر في مدرجات ”كامب نو“ يحللان في أحد الاستوديوهات ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لشبكة BT التلفزيونية البريطانية ولم يتمالكا أعصابهما أو يساندا ليفربول الذي يمثل إنجلترا خلال مباراته أمام برشلونة بل أظهر كل منهما انتماءه الحقيقي.

واعتبر فرديناند الذي لعب ليونايتد أن خسارة ليفربول أمام برشلونة انتصار لفريقه السابق الذي خسر ذهابًا وعودة أمام الفريق ذاته في دور الثمانية واحتفل بهدف ميسي الرائع.

ودافع لينكر عن ألوان برشلونة من قبل احتفل أيضًا بهدف أسطورة برشلونة بطريقة جنونية تظهر مساندته لبرشلونة بدلا من ليفربول.

هذا وقد وضع ميسي برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي ورفع رصيده مع النادي الكتاولني إلى 600 هدف.