بالفيديو.. حليمة بولند ترقص مع قبيلة العوازم بعد جمع دية قاتل الإعلامية ” هداية سلطان “
وثق مقطع فيديو احتفاء الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع قبيلة “العوازم” بجمع دية خالد العازمي والذي قتل الإعلامية هداية سلطان قبل 19 عام .
وأظهر مقطع الفيديو “بولند” وهي ترقص وتغني مع أبناء القبيلة بعدما تمكنوا من جمع الدية الأكبر على الإطلاق والتي بلغت 10 ملايين دينار كويتي ، اي ما يعادل 33 مليون دولار .
وأثار الفيديو جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إذ ارجع البعض مشاركتها إلى انها ابنه هذه القبيلة ، فيما رأي الآخرون ان من الأفضل لها عدم المشاركة متسائلين عن طبيعة علاقتها بالقبيلة والعازمي .
faeiz[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
الأن يحتفلون بقاتل والمصيبة أنه قتل متعمد
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2051 ] نشر منذ 36 دقيقة
اذا لم تستحي اصنع ماشئت