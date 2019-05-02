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  3. بالفيديو.. حليمة بولند ترقص مع قبيلة العوازم بعد جمع دية قاتل الإعلامية ” هداية سلطان “

بالفيديو.. حليمة بولند ترقص مع قبيلة العوازم بعد جمع دية قاتل الإعلامية ” هداية سلطان “

بالفيديو.. حليمة بولند ترقص مع قبيلة العوازم بعد جمع دية قاتل الإعلامية ” هداية سلطان “
خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو احتفاء الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع قبيلة “العوازم” بجمع دية خالد العازمي والذي قتل الإعلامية هداية سلطان قبل 19 عام .

وأظهر مقطع الفيديو “بولند” وهي ترقص وتغني مع أبناء القبيلة بعدما تمكنوا من جمع الدية الأكبر على الإطلاق والتي بلغت 10 ملايين دينار كويتي ، اي ما يعادل 33 مليون دولار .

وأثار الفيديو جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إذ ارجع البعض مشاركتها إلى انها ابنه هذه القبيلة ، فيما رأي الآخرون ان من الأفضل لها عدم المشاركة متسائلين عن طبيعة علاقتها بالقبيلة والعازمي .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 47 دقيقة

اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
الأن يحتفلون بقاتل والمصيبة أنه قتل متعمد

[ عدد التعليقات: 2051 ] نشر منذ 36 دقيقة

اذا لم تستحي اصنع ماشئت

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