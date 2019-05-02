” قرقاش ” : مواجهة التطرف له الأولوية للخروج من الأزمة بليبيا

أبو ظبي(صدى):

أوضح أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب ومساندة الاستقرار؛ وذلك للخروج من الأزمة التي طال أمدها.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اتفاق أبوظبي أعطى الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته تستمر المليشيات المتطرفة في التحكم بالعاصمة (طرابلس) وتعطيل البحث عن حل سياسي ” .

يُذكر أن وكان محتجون ليبيون أغلقوا مساء الأربعاء الطريق أمام موكب المبعوث الأممي غسان سلامة، وذلك عندما كان في طريقه إلى العاصمة طرابلس قادماً من تونس.

وجاء ذلك تنديداً بعدم تدخل الأمم المتحدة لحماية المدنيين من القصف الجوي الذي تشنه قوات حكومة الوفاق على مدن غرب البلاد.