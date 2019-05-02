الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي

وكالات(صدى):

تراجع الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد قليلا على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة.

وفي الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1272.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى 1270.76 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 24 ابريل نيسان، في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1273.20 دولار للأوقية.