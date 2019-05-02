سر تواجد النفق في أرضية السيارة أمام المقاعد الخلفية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تجهز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم السيارات الجديدة بأحدث وسائل الرفاهية من أجل راحة قائد السيارة والركاب، ومن التجهيزات الأساسية التي تعتني بها الشركات هي المقاعد، ودائماً ما تبحث في كيفية جعلها أكثر راحة للركاب، لكن دائماً ما يعاني الأشخاص عند ركوبهم على المقعد الوسطي في الصف الثاني من السيارة.

وأرجع سبب معاناة الركاب من هذا المقعد من النفق الذي يكون تحت قدم الراكب مما يعيق راحته بصورة كبيرة، كما أن النفق له أهمية كبيرة في عملية تجهيز السيارات وله استخدامات متعددة، حيث أنه يرتفع بصورة أكبر في سيارات الدفع الخلفي عن السيارات ذات الدفع الأمامي، كي يوصل المحرك الأمامي بالإطارات الخلفية عبر عمود الكردان.

ويتواجد هذا النفق في السيارت ذات الدفع الأمامي لكن مع ارتفاع أقل، بسبب تواجد نظام العادم به، كي يبتعد عن المطبات وما إلى ذلك، ولا يتضرر بالاحتكاك بهم.

و في السيارت ذات الدفع الرباعي، فإن هذا النفق يتواجد بها من أجل احتواء أسلاك المكابح والأجزاء الميكانيكية الهامة به، ولكي تبتعد أيضاً عن المطبات المرتفعة وتضاريس الأرض.

وتأتي محاولة الشركات المصنعة للسيارات في خفض هذا النفق من أجل راحة الركاب في السيارات الحديثة، إلا أنه يظل متواجد دائماً في هذا المكان من السيارات، وتظل معاناة الركاب منه.