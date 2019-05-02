” الصحة ” تقدم إرشادات صحية للأم المرضع خلال رمضان

الرياض(صدى):

قدّمت ” الصحة ” عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الأم المرضع إتباعها خلال شهر رمضان المبارك .

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تناول كمية من السوائل بين أذان المغرب والفجر ، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام للإمداد بالطاقة مثل “الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات” .

كما أكدت على الإكثار من تناول الخضروات الطازجة لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل “الألبان والبيض” لأنه المكون الأساسي للبن الأم .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين ، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.