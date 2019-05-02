وصفة سهلة من الأرز لتقشير بشرتك طبيعيا

أميرة خالد(صدى):

تحتاج بشرة المرأة خاصةً فوق العشرينات إلى روتين يومي للعناية بها سواء بالترطيب او التقشير للتخلص من الإسمرار او خلايا الجلد الميتة .

وكشف موقع “بولد سكاي ” عن طريقة طبيعية لتقشير البشرة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة من المنزل لإستخدام مستحضر أكثر أمان وغير مكلف على الإطلاق .

المكونات :

– 3 ملاعق أرز بودرة ، ” قومي بطحن الأرز حتى يصير ناعماً ” .

– ملعقة عسل او زيت زيتون .

الطريقة :

ضعي الأرز اولاً في الوعاء ثم اخلطي عليه العسل او زيت الزيتون حتى يصير مزيج جيد ، ثم ضعيه بالكامل على وجهك لمدة 10 دقائق .

افركي وجهك بحركة دائرية ثم اتركيه 10 دقائق أخرى ، وقومي بعدها بغسل وجهك بالماء الدافئ ووضع كريم مرطب .