أسعار النفط تميل إلى الإنخفاض في آسيا

وكالات(صدى):

تميل أسعار النفط إلى الإنخفاض في آسيا الخميس بعد ارتفاع في المخزونات الأميركية للخام سمح بالتخفيف من تأثير تشديد العقوبات الأميركية على إيران والأزمة في فنزويلا.

وحوالى الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران/يونيو 19 سنتا ليبلغ سعره 63,41 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد انخفض 27 سنتا إلى 71,91 دولارا.