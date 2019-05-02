بالفيديو.. إطلاق رابع أطول جسر في العالم بالكويت بتكلفة 3 مليار دولار

خالد الظفيري(صدى):

أطلق أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح جسراً بطول 36 كلم فوق البحر أمس الأربعاء، وهو يعد رابع أطول جسر في العالم وبلغت تكلفة إنشائه 3.6 مليار دولار.

وعن هذا الجسر ، فهو يربط العاصمة الكويتية بمنطقة الصبية الواقعة في أقصى شمال البلاد، والتي تضم مشروع ” مدينة الحرير ” .

حيث تعمل الكويت على جعلها منطقة حرة ضخمة، وذلك في إطار مشروع ” طريق الحرير ” التجاري التاريخي، كما يختصر الجسر الزمن بين العاصمة ومنطقة الصبية من 90 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط.

وسيعزز هذا الجسر موقع الكويت على خريطة التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق خطتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة العالمية.