رفضت التنازل عن ميراثها فشوهها..معاناة سيدة تطلب الطلاق

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى طلبت فيها الطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وزوجها.

وأوضحت الزوجة في دعواها أنها عاشت طوال 14 يوما تتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز بالمنزل على يد زوجها.

وقالت: ” علمت أن غرضه الحقيقي من الزواج مني وهو الطمع فى ميراثي ” ،مشيرة إلى أنه حول حياتها لجحيم من أجل التنازل عن ميراثها له.

وأضافت: ” استغل ضعفي وسلط غضبه على جسدي، وكان يفتعل شجار ويعاقبني بالضرب وشوه وجهى بسلاح أبيض ” .

وأشارت إلى أنه من كثرة الصراخ تدخل الجيران واستدعوا الشرطة ليأتي أهلها ويصطحبونها للمستشفي غارقة في دمائها.