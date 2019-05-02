رفضت التنازل عن ميراثها فشوهها..معاناة سيدة تطلب الطلاق
أقامت سيدة مصرية دعوى طلبت فيها الطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وزوجها.
وأوضحت الزوجة في دعواها أنها عاشت طوال 14 يوما تتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز بالمنزل على يد زوجها.
وقالت: ” علمت أن غرضه الحقيقي من الزواج مني وهو الطمع فى ميراثي ” ،مشيرة إلى أنه حول حياتها لجحيم من أجل التنازل عن ميراثها له.
وأضافت: ” استغل ضعفي وسلط غضبه على جسدي، وكان يفتعل شجار ويعاقبني بالضرب وشوه وجهى بسلاح أبيض ” .
وأشارت إلى أنه من كثرة الصراخ تدخل الجيران واستدعوا الشرطة ليأتي أهلها ويصطحبونها للمستشفي غارقة في دمائها.
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