علاقة عاطفية تودي بحياة ثلاثيني على يد 15 شخصًا!

القاهرة(صدى):

لقي ثلاثيني مصري مصرعه على يد خمسة عشر شخصَا، إثر تعرضه لطلق ناري في الرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في الواقعة، وبحوزتهم الأسلحه النارية المستخدمه وتولت النيابة التحقيق.

وبفحص الجثة تبين أن بها طلق ناري في الراس وكشفت التحريات إلى أن المجني عليه توجه بصحبة آخرين لإطلاق سراح شاب من عائلة زوجته قام آخرين باختطافه لوجود علاقه عاطفية بينه وبين إحدى الفتيات.

، وعندما توجه المجني عليه، لاطلاق سراح الشاب نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين انتهت بمقتل المجني عليه.

وحمل أهل الفتاة جثة المتوفي في سيارة والقوها في مكان ،عثر عليه الأهالي فيما بعد وقاموا بإبلاغ الشرطة.