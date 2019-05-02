نصيحة من صالح بن حميد لشاب اتهم زوجة أبيه بالخيانة

عادل الحربي(صدى):

نصح إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، شابًا اتهم زوجة أبيه بالخيانة، بأن يتوب إلى الله.

وحذر بن حميد، الشاب من خطورة اتهامه لزوجة أبيه الذي قد يصل لحد القذف، طالبًا منه أن يعتذر لها لأنه أخطأ بحقها.

وكان الشاب قد وجه سؤالا للشيخ بن حميد قال فيه، إن أباه متزوج من الخارج وذكرت زوجته أنها تكشف وجهها إذا سافرت، وتركها والده ذات مرة عند أهلها، فتحدث عنها قائلا: ” الله يستر لا تحمل من صديقها وتورط أبي ” ،متسائلا ما إذا كانت تعتبر هذه الجملة قذفًا أم لا.

وشدد بن حميد على أن الجملة التي تلفظ بها لا تجوز بأي حال من الأحوال، وأن الإنسان يجب عليه الحفاظ على أهله ولا يقذفهم.