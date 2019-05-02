بالتزامن مع عيد العمال..بلدة تحتفل بـ ” الحمير ” !

مكسيكو(صدى):

احتفلت بلدة أوتومبا الريفية في المكسيك، أمس الأربعاء، بعيد ” الحمير ” تكريما لمجهوداتهم بشكل خاص والحيوانات بشكل عام.

ويأتي ذلك الاحتفال بالتزامن مع الوقت الذي تحتفل معظم أمريكا اللاتينية فيه بيوم العمال، الذي يوافق الأول من مايو، لما يقوم به ” الحمار ” من عمل شاق.

وخرج الآلاف من العائلات للمشاركة في المهرجان الذي يعد حدثًا سنويا يتزامن مع عيد العمال التقليدي الذي يتم من خلاله تكريم العمال في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

ولفت سباق الحمير أنظار المتفرجين، إذ ارتدت الحمير ملابس مبهجة وتلونت بألوان الربيع للمشاركة في السباق.