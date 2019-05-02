ترانسفير ماركت: لاعبو الاتحاد أغلى 3 أضعاف من التعاون

طلال الغامدي(صدى):

ذكر موقع ” ترانسفير ماركت ” المهتم بالقيمة السوقية للاعبين وانتقالاتهم، القيمة السوقية للاعبي التعاون والاتحاد.

وبحسب الموقع، تصل القيمة السوقية للاعبي الاتحاد نحو 35,13 مليون يورو؛ نحو ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للاعبي التعاون البالغة 12,78 مليون يورو تقريبًا، واللاعب جاري رودريجز الذي يحمل الجنسية الهولندية وجنسية الرأس الأخضر تبلغ قيمته نحو 9 ملايين يورو، في حين يأتي الصربي ألكسندر بريجوفيتش ثانياً بقيمة 6 ملايين يورو.

ويعدّ اللاعب فهد المولد هو الأغلى محليًا بقيمة مليون يورو، يليه اللاعب عبدالعزيز البيشي بقيمة 750 ألف يورو.

فيما تصل قيمة لاعبي التعاون السوقية لنحو 12,78 مليون يورو، ويعتبر اللاعب الكاميروني لياندر توامبا الأغلى في الفريق بقيمة 3.2 مليون يورو، يليه اللاعب الجنوب أفريقي هيلدون بقيمة 1.9 مليون يورو، علماً بأنه يحمل جنسية الرأس الأخضر.

أما محلياً فيعدّ اللاعب عبدالفتاح آدم هو الأغلى بقيمة 500 ألف يورو.

يذكر أن الجماهير ترتقب اليوم الخميس ،لقاء الاتحاد والتعاون في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.