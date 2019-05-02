بالصور..الحسرة والحزن تسيطران على محمد صلاح بعد الهزيمة أمام برشلونة

نواف السالم(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، علامات الحسرة والحزن، التي سيطرت على اللاعب المصري محمد صلاح، بعد خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون رد.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد قاد برشلونة إلى اكتساح ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة أصبحت مهمة ليفربول في التأهل لنهائي دوري الأبطال صعبة للغاية بعد تلقيهم هزيمة كبيرة على الرغم من تفوق الفريق الإنجليزي خلال مجريات المباراة.

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