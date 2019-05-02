كان حاملا ورث والده..اختفاء مواطن أربعيني في ظروف غامضة بجازان

تركي السالم(صدى):

تقدمت أسرة في جازان ببلاغ للجهات المعنية، تفيد فيه باختفاء ذويها، في العقد الرابع من العمر في ظروف غامضة.

وأوضحت أسرة المواطن أن كل محاولاتهم للعثور عليه باءت بالفشل، ‏‫منذ اختفاءه في نهاية الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن المفقود يعاني اضطرابات نفسية؛ ويتلقى العلاج في المصحة النفسية بجازان، وكان يحمل معه مبلغ 54 ألف ريال قبل خروجه من المنزل، تتمثل في نصيبه من ورث والده.

وناشدوا كل من يعثر على ذويهم أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الرقم 0551559242.