بالصورة..رصاصة طائشة تخترق بقالة في جازان

تركي السالم(صدى):

عاد سيناريو إطلاق الرصاصات الطائشة من جديد رغم العقوبات الرادعة، حيث اخترقت رصاصة طائشة بقالة تقع في قرية الشعوب بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان أمس.

ومن حسن الحظ لم تسفر الرصاصة عن أي إصابة فكان الموقع خاليًا وقت سقوطها فيما تم تمرير بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك.