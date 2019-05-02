عمل مكة يحقق في تأخير رواتب 63 حارسًا وحارسة يعملون في مستشفى

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن مكتب عمل منطقة مكة المكرمة، ضبط عدة مخالفات ضد إحدى الشركات التي أخَّرت رواتب 63 حارسًا وحارسة منذ ثلاثة أشهر.

وأكدت المصادر، أن مكتب العمل أخذ أقوال المتضررين وحقق مع الشركة وتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة العمالية للبت في الموضوع بحكم الاختصاص.

يذكر أن الـ 63 حارسًا وحارسة يعملون في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة وقد اشتكوا من تأخر رواتبهم لأكثر من 3 أشهر.