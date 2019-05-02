شاب يقتل أخته ويحاول ذبح أمه لطرد الجن من جسديهما

مليكة فؤاد(صدى):

قتل شاب مغربي اخته، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، فيما حاول قتل والدته، بدعوى تخليص جسديهما من الجن الذي يسكنه.

وتفصيلًا، وصلت الأم إلى مركز الأمن، وهي في حالة خوف شديد ويظهر على وجهها أثار ضرب مبرح، حيث طلبت من القوات الأمنية إنقاذ طفلتها وتخليصها من بين يدي ابنها الأكبر، الذي يضربها بدعوى تخليصها من الجن، موضحة أن ابنها حاول ضربها هي، لكنها تمكنت من الفرار وتوجهت لتبلغ عنه.

وحضر رجال الشرطة إلى سكن العائلة، وتمكنوا بصعوبة من اعتقال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، حيث قاومهم بقوة ووصفهم بـ “ الشياطين ” ، وادعى أنه كان يحاول تخليص جسد أخته من الجن الذي يسكنها مستعملًا سلاحًا أبيضًا.

وتابع المتهم بأنه استمر في ضرب الضحية حتى بعد موتها لإخراج الأرواح الشريرة، فيما قرر القيام بالأمر نفسه معه والدته التي تعاني من المس أيضًا حسب اعتقاده، ووجه النائب العام بمحكمة الاستئناف بمحاكمة المتهم، والإبقاء عليه رهن الاعتقال.