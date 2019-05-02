زوجة ترفع دعوى خلع بسبب المكوى

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع، مبررة ذلك: ” زوجي يعلم جيدًا أنني نشأت مدللة لم أتعلم فنون الطهى والشئون المنزلية لوجود من كانت تقوم بتلك الأمور فى منزل أسرتى. ”

وأضافت: ” حاول والدي مساعدتي وتوفير خادمة مناسبة لى لأداء مهام المنزل، خاصة أن عملى يقتطع جزءا كبيرا من وقتى، لكن زوجى كان له رأى آخر، حيث تمكن من هروبها من العمل بسبب عصبيته الزائدة. ”

وأضافت: ” حاولت تعلم كيفية إدارة شئون المنزل، ولأننى لم أخض تلك التجربة قبل ذلك فشلت فى بادئ الأمر فى كثير من الأمور، وبدلا من أن يلتمس زوجى العذر لى اعتدى عليّ بالضرب والسباب. ”

وتابعت: ” أصر على أسلوبه القاسي، كان يجبرنى على غسل ملابسه وكيها، ولأن النتيجة كانت غير مرضية فى كثير من الأحيان كان يسخر منى أمام شقيقاته ووالدته. ”

واختتمت: ” طلبت منه الانفصال لكنه رفض وأصر على سلوكه القاسي، فقررت التخلص منه بإقامة دعوى طلاق للضرر منه بعد أن تسبب لى فى إصابتى بأزمة نفسية شديدة، وحتى الآن لا تزال الدعوى منظورة، ولم يتم الفصل فيها. “