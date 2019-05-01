” ترامب ” يقع في فخ ” تويتر “

واشنطن(صدى):

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر أكثر من 50 تغريدة خلال ساعات، تتحدث بعضها عن دعمه وتأييده خلال الانتخابات المقبلة.

وقالت تقارير بريطانية اليوم الأربعاء: إن “ (ترامب) نشط بشكل غير مسبوق في إعادة نشر تغريدات كثيرة على حسابه الموثق في تويتر ”.

وأضافت: “ لكن ما لم يحسب (ترامب) حسابه، أن أحد المغردين غيّر اسمه بعد أن أعاد ترامب نشر تغريدة، التي اعتقد أنها مؤيدة لها ”.

وتابعت: كان الاسم الجديد للمغرد عبارة عن شتيمة بحق الرئيس الأمريكي، وكأنه أراد القول (سحقًا دونالد ترامب)، وتغيرت أيضا صورة الحساب الشخصية للحساب، من صورة (ترامب) إلى شعار المرشح الديمقراطي، بيرني ساندرز.

وقام الرئيس الأمريكي بعد أن انتبه إلى الأمر، لحذف التغريدات الميسئة له من حسابه الرسمي.