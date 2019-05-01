شاب يرفع دعوى طلاق للضرر: زوجتي دفعتني لحب غيرها

القاهرة(صدى):

شعر رجل مصري أن زواجه من ابنة عمته خطأ كبير، وأنها لا تكن له أى مشاعر وبسبب فتور مشاعرها بدأ فى البحث عن الفتاة المناسبه له .

وأضاف: ” تم الزفاف لاكتشف أن زوجتى لا تحمل فى قلبها أى مشاعر اتجاهى حاولت الاهتمام بها وإظهار عاطفة نحوها لكنها لم تتأثر لدرجة إنني شعرت بأنها فتاة لا تعرف معنى الحب مثل الإنسان الآلى . ”

وتابع: ” كل ما يشغل بالها أداء مهام البيت ترفض الاستماع إلى حديثى أو الخروج معى، وبدون أن أشعر وجدت قلبى ينجذب إلى فتاة أخرى ولاننى أشعر بأنها سبب رئيسى فيما أعيشه قررت الانفصال عنها لكن أسرتي وأسرتها اعترضوا. ”

واختتم: ” فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة في مصر لتطليقها وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها. “