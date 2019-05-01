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أمير قطر يتجول بين الأبقار

أمير قطر يتجول بين الأبقار
طلال الضوي(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، أمير قطر تميم بن حمد، وهو يتجول بين الأبقار للاطمئنان على سير المشروع.

وكانت قطر قد بدأت هذا المشروع منذ عدة أشهر، إذ قررت جلب 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة على متن طائرات فخمة.

جاء قرار الدوحة، لاحتواء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، حيث شحنت الأبقار جوا بكلفة 4 ملايين دولار، وأثار غضب قطريين حول جدواها الاقتصادية.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2818 ] نشر منذ 44 دقيقة

مستواك ياذميم المجد
لفيت الكون كلة ما احد قال تعال تصور
خلك مع البقر تصوير وفضفضة ابرك لك

[ عدد التعليقات: 25391 ] نشر منذ 41 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههه

طيب مبروك عليه الابقار
لا ينسى الاعلاف يجلبها من الخارج

[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 39 دقيقة

البقر تشابة .

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