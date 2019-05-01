باحثون : ضعف حاسة الشم يزيد احتمال وفاة كبار السن

أميرة خالد(صدى):

كشف باحثون أن ضعف حاسة الشم في سن التقاعد قد يكون علامة للتحذير من الوفاة المبكرة، حيث شملت الدراسة أكثر من ألفي شخص في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من العمر، أن الذين واجهوا صعوبة في التعرف على الروائح الشائعة، كانوا عرضة بـ 50% أكثر من غيرهم للموت في بعد 10 أعوام، مقارنةً بالذين يتمتعون بحاسة شم جيدة.

وأكد خبراء أن الإحساس المتدهور بالرائحة، يمكن أن يكون علامة تحذير في الشيخوخة، من الحالة الصحية، أكثر من الأرقام.

وقال الباحث الدكتور هونغلي تشن من جامعة ولاية ميشيغان: ‘قلة الشعور بالرائحة تشيع مع تقدم العمر، وهناك علاقة بزيادة خطر الموت. دراستنا هي الأولى التي تبحث الأسباب المحتملة لتوقع ارتفاع معدل الوفيات “.