اللاجئون السوريون في مزارع البندق التركية يتلقون أجور زهيدة و12 ساعة عمل

طلال الضوي(صدى):

أكد اللاجئون السوريون الذين اضطروا للعمل في مزارع البندق في تركيا، تعرضهم للخداع حول الأجور التي يتلقونها، واضطرارهم للدفع بأولادهم للعمل، فضلاً عن ظروف العمل شديدة الخطورة.

وأوضح السوري شاكر روداني، أنه كان يعمل الصيف الماضي هو وأبناؤه الستة في مزارع للبندق بمنطقة البحر الأسود بتركيا، وأن ظروف العمل هناك كانت شاقة وخطيرة للغاية، وأنه كان يربط أبناءه بحبال متصلة بالصخور، خوفاً من سقوطهم من الارتفاعات الشاهقة شديدة الانحدار التي كانوا يعملون بها.

وأضاف: ” لم أصدق شكل الجبال عندما رأيتها لأول مرة، وشعرت أنني إذا وقعت أنا أو أبنائي، فلن يتم العثور علينا مطلقاً، وأنه كان يتلقى أجراً يومياً يبلغ نحو 10 دولارات، وهو نصف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في بداية الالتحاق بالعمل. ”

وتابع: ” المبالغ التي تلقيناها غطت بالكاد تكلفة وصولنا للمزارع وعودتنا إلى منزلنا، لقد عدنا من دون أي شيء تقريباً، وأدركنا أنا وأبنائي أنه مقارنة بمدى خطورة العمل، فإن المال الذي تلقيناه لا يستحق كل هذا العناء. ”

واختتم: ” المشرفون كانوا يخدعون العمال السوريين، ولم يعطوهم المبالغ المتفق عليها. “