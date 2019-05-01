بالفيديو.. عراقيون ينزلون علم الكويت ويمزقوه بالبصرة

بغداد(صدى):

أقدم متظاهرون عراقيون، على إنزال العلم الكويتي من مبنى القنصلية الكويتية في محافظة البصرة جنوب العراق، وتمزيقه؛ احتجاجًا على إساءة شيخ كويتي لنساء البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف: تتابع وزارة الخارجية باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الاعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي.

وأضاف: ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد.