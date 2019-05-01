بعد أنباء إصابته بالسرطان.. فنان مصري: لا أخشى المرض

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري أحمد صيام، حقيقة إصابته بمرض السرطان.

وقال في بيان له: بسم الله الرحمن الرحيم منذ الأمس والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتى بمرض خبيث وأنا والحمد لله فى أتم صحة ولا أعانى من أى أمراض.

وأضاف: أمارس عملى يوميا للحاق بالعرض فى الشهر الكريم والحقيقة أنى لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات ولا أعرف الغرض منها ولن اواجهها إلا بحسبى الله ونعم الوكيل وأشكر كل من اتصل للاطمئنان على وكل عام وجميع الأصدقاء والزملاء بخير وصحة وسعادة.

وأنهى:ملحوظة هامة جدا : اقسم بالله انا لا أخشى المرض أو حتى الموت فكله من عند الله ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون.