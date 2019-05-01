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  3. بالفيديو.. التجارة: بإمكان الأسر المنتجة التسجيل مجانًا في ” معروف ” لتسويق منتجاتها

بالفيديو.. التجارة: بإمكان الأسر المنتجة التسجيل مجانًا في ” معروف ” لتسويق منتجاتها

بالفيديو.. التجارة: بإمكان الأسر المنتجة التسجيل مجانًا في ” معروف ” لتسويق منتجاتها
نايف السالم(صدى):

قال عبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة والاستثمار، إنه بإمكان الأسر المنتجة أن تسجل مجاناً في منصة ” معروف ” للتسويق لمنتجاتها.

وأضاف خلال برنامج معالي المواطن: أي مقترحات لأصحاب المشاريع نتواصل معهم عن طريق بنك التنمية الاجتماعي واللجان في الغرف التجارية، وكل ما يردنا منهم هو قيد الدراسة.

وتابع: معروف به أكثر من 27 ألف متجر إلكتروني فهي تحمل القاعدة الأساسية، والأفكار الإبداعية في التجارة الإلكترونية محطة رحبة في قطاع الأعمال.


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