مسعف تبوك: توترت من زوجتي واتصلت بغرفة العمليات على الفور

محمود البلوي(صدى):

كشف المسعف عبدالعزيز الجهني، قصة توجهه لإسعاف حالة في الوقت الذي أصيب فيه ابنه وكان بحاجة لإسعاف فورًا.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات بوجود حالة إغماء وكان تصنيف الحالة ” خطير ” ، ومن ثم اتجه للموقع الذي كان بنفس المنطقة.

وأضاف: جاني اتصال وتجاهلته من زوجتي، ومع تكرار الاتصال رديت على زوجتي وأخبرتني بإصابة ابني في عينه وتوترت قليلًا، إلا أنني اتصلت بغرفة العمليات لإسعاف ابني.

وتابع: قدمت الإسعافات للحالة التي كنت أباشرها حيث كان فاقد الوعي نتيجة انخفاض ضغط الدم.

واختتم: أقدم جزيل الشكر لإدارة الفرع في تبوك، والزملاء في الميدان على المهنية العالية.