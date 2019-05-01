مسعف تبوك: توترت من زوجتي واتصلت بغرفة العمليات على الفور
كشف المسعف عبدالعزيز الجهني، قصة توجهه لإسعاف حالة في الوقت الذي أصيب فيه ابنه وكان بحاجة لإسعاف فورًا.
وأوضح خلال مكالمة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات بوجود حالة إغماء وكان تصنيف الحالة ” خطير ” ، ومن ثم اتجه للموقع الذي كان بنفس المنطقة.
وأضاف: جاني اتصال وتجاهلته من زوجتي، ومع تكرار الاتصال رديت على زوجتي وأخبرتني بإصابة ابني في عينه وتوترت قليلًا، إلا أنني اتصلت بغرفة العمليات لإسعاف ابني.
وتابع: قدمت الإسعافات للحالة التي كنت أباشرها حيث كان فاقد الوعي نتيجة انخفاض ضغط الدم.
واختتم: أقدم جزيل الشكر لإدارة الفرع في تبوك، والزملاء في الميدان على المهنية العالية.
#فيديو
مسعف بتبوك يقع في موقف صعب بين إنقاذ "ابنه الوحيد" أو "مصاب آخر".. فماذا اختار ؟
المسعف عبدالعزيز الجهني يروي القصة لـ #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية pic.twitter.com/kOTPKAvcoQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2019
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا تخاف على ولدك الخوف على عيلنا لكن انت اكيد زملاك ما يبون يتركون ولدك