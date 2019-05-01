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بالفيديو.. أخصائي اجتماعي : تم تشويه مفهوم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة

بالفيديو.. أخصائي اجتماعي : تم تشويه مفهوم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة
علي القحطاني(صدى):

أكد محمد الحمزة أخصائي اجتماعي، على ان بعض المفاهيم الدينية استغلت في مرحلة من المراحل لتشويه العلاقة بين الرجل والمرأة.

وقال الحمزة خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية إن من أكبر المفاهيم التي ووجهت بتشويه عام ومتعمد من البعض، مفهوم الخلوة ومفهوم الاختلاط بين الرجل والمرأة.

وأضاف : الناس كانت تخلط بين المفهومين، ويفترض أننا في مرحلة التجديد، فمن المفترض إعادة مناقشة كافة المفاهيم من جديد.


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