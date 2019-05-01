بالفيديو.. أخصائي اجتماعي : تم تشويه مفهوم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة
أكد محمد الحمزة أخصائي اجتماعي، على ان بعض المفاهيم الدينية استغلت في مرحلة من المراحل لتشويه العلاقة بين الرجل والمرأة.
وقال الحمزة خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية إن من أكبر المفاهيم التي ووجهت بتشويه عام ومتعمد من البعض، مفهوم الخلوة ومفهوم الاختلاط بين الرجل والمرأة.
وأضاف : الناس كانت تخلط بين المفهومين، ويفترض أننا في مرحلة التجديد، فمن المفترض إعادة مناقشة كافة المفاهيم من جديد.
محمد الحمزة – أخصائي اجتماعي
من أكبر المفاهيم التي ووجهت بتشويه عام ومتعمد من البعض، مفهوم الخلوة ومفهوم الاختلاط بين الرجل والمرأة.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/75o6k9jC4i
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2019
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