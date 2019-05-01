قطر تدافع عن إيران: عدم تمديد الإعفاء من العقوبات يضر بدول أخرى

طلال الضوي(صدى):

استمرارًا لتأكيد دعم قطر اللامتناهي لإيران رغم عبثها في الوطن العربي، خرج وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتصريحات تدعم إيران ضد العقوبات الأمريكية.

واعتبر وزير الخارجية القطري، أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وقال في تصريحات صحفية: إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف: بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار.