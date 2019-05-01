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  3. بالفيديو.. أخصائية اجتماعية: ليس عيبا أن تخطب لبنتك والزوج الصالح أهم من المهر

بالفيديو.. أخصائية اجتماعية: ليس عيبا أن تخطب لبنتك والزوج الصالح أهم من المهر

بالفيديو.. أخصائية اجتماعية: ليس عيبا أن تخطب لبنتك والزوج الصالح أهم من المهر
عادل الحربي(صدى):

أوضحت أماني الدوسري أخصائية اجتماعية، اليوم الأربعاء، هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج، مؤكدة أن الزوج الصالح أهم من المهور.

وقالت الدوسري خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: تحري الزوج الصالح وصاحب المسئولية أهم من المهر .. وليس عيبا أن تخطب لبنتك ولا تخطب لولدك.

وأضافت أماني الدوسري قائلة : غير المهر .. هناك تكلفة الزواج والسفر وشهر العسل وأمور كثيرة ترهق الزوج كثيرا.


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