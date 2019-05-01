بالفيديو.. أخصائية اجتماعية: ليس عيبا أن تخطب لبنتك والزوج الصالح أهم من المهر
أوضحت أماني الدوسري أخصائية اجتماعية، اليوم الأربعاء، هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج، مؤكدة أن الزوج الصالح أهم من المهور.
وقالت الدوسري خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: تحري الزوج الصالح وصاحب المسئولية أهم من المهر .. وليس عيبا أن تخطب لبنتك ولا تخطب لولدك.
وأضافت أماني الدوسري قائلة : غير المهر .. هناك تكلفة الزواج والسفر وشهر العسل وأمور كثيرة ترهق الزوج كثيرا.
هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج ؟#أماني_الدوسري ..أخصائية اجتماعية : تحري الزوج الصالح وصاحب المسئولية أهم من المهر .. وليس عيبا أن تخطب لبنتك ولا تخطب لولدك !!#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/BbgIWGWFhg
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2019
هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج ؟#أماني_الدوسري ..أخصائية اجتماعية : غير المهر .. هناك تكلفة الزواج والسفر وشهر العسل وأمور كثيرة ترهق الزوج كثيرا #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/RMyjpa5WQP
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2019
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