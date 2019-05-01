بالفيديو.. أخصائية اجتماعية: ليس عيبا أن تخطب لبنتك والزوج الصالح أهم من المهر

عادل الحربي(صدى):

أوضحت أماني الدوسري أخصائية اجتماعية، اليوم الأربعاء، هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج، مؤكدة أن الزوج الصالح أهم من المهور.

وقالت الدوسري خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: تحري الزوج الصالح وصاحب المسئولية أهم من المهر .. وليس عيبا أن تخطب لبنتك ولا تخطب لولدك.

وأضافت أماني الدوسري قائلة : غير المهر .. هناك تكلفة الزواج والسفر وشهر العسل وأمور كثيرة ترهق الزوج كثيرا.

هل أصبحت المهور عائقا أمام الزواج ؟#أماني_الدوسري ..أخصائية اجتماعية : تحري الزوج الصالح وصاحب المسئولية أهم من المهر .. وليس عيبا أن تخطب لبنتك ولا تخطب لولدك !!#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/BbgIWGWFhg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2019