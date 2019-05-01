” فيفا ” يحدد التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ببعض التغييرات في قوانين كرة القدم بداية من الموسم المقبل 2019 ـ 2020.

وتشمل التغييرات الأمور التالية:

إسقاط الكرة: إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

الأخطاء: لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانهم و نُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكس لأن وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة و يتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال الغير قانوني ( مثل نزع القميص ) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال، وفي ركلة المرمى: السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وان كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، وهو ما سيساعد على السرعة باللعب.

قرعة الحكم: الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في إختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه)، وتكون التبديلات: عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، وفائدة ذلك عدم إضاعة الوقت.

ضربات الجزاء : 1ـ يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

2ـ غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

لمسة اليد: أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد، والإنذارات: إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة، وكان سابقًا إذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.