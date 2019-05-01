قوات التحلف تستهدف معسكرا حوثيا بثلاث غارات جوية

فهمي محمد(صدى):

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، بثلاث غارات جوية معسكراً حوثياً جنوب مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري خاص في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني في بيان إعلامي ، سقوط قتلى وجرحى حوثيين، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية حوثية، منها دبابة وعربة عسكرية وصهاريج وقود ومستودعات أسلحة ودخائر.

هذا وتستهدف مقاتلات التحالف بين الحين والآخر عناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين شمال محافظة حجة، التي تتجه إلى الجبهات، في محاولة لتعزيز عناصرهم في المناطق التي يسيطرون عليها.