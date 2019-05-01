فنانة كويتية تتغزل في حليمة بولند : ” بدي صير مفتحة باللبن مثلك “

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الاعلامية حليمة بولند في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، مع الفنانة الكويتية أبرار وكانتا في غاية العفوية والصراحة.

وتغزلت ابرار بمواطنتها مؤكدة انها تتمتع بقلب ابيض وبذكاء كبير وبنشاط وطلبت منها نصائح كي تصبح مثلها او تكون تشبهها.

وقالت ابرار : “حليمة ذكية وانا بدي دروس لإتعلم وبدي صير مفتحة باللبن”، في اشارة الى ذكائها وبأنها تسعى لتكون مثلها لذلك طلبت منها المشورة”

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واضافت ابرار :”ما حدا يزعل حليمة والا”، وسط دهشة الاخيرة وضحكها المليء بالدلع وردت عليها “ربنا يخليكي ويخليلك عيالك”.