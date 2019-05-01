مسلمات يتخلين عن الحجاب خوفا من الانتقام بسريلانكا

كولمبو،(صدى):

أقدمت مسلمات سريلانكا على التخلي عن ارتداء النقاب والحجاب والعباءات الطويلة التقليدية في الأماكن العامة ، خوفا من ردود فعل انتقامية بعد الاعتداءات التي نفذها متطرفون اسلاميون في سريلانكا ، حيث هذه الاعتداءات استهدفت في 21 من ابريل الماضي ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة ما أوقع 253 قتيلا وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت مسلمات في سريلانكا إنهن تخلين عن ارتداء الحجاب واللباس التقليدي للمسلمات، مفضلات عدم الظهور بشكل مميز في الشارع.

وعلى غرار دول مثل فرنسا والدنمارك وبلجيكا حيث يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، حظرت الحكومة السريلانكية ارتداء أي لباس اسلامي يخفي الوجه.

وقالت الرئاسة السريلانكية “لا يسمح لاي شخص باخفاء وجهه لتعقيد عملية التعرف عليه”.

ويمثل المسلمون السريلانكيون 9,5% من سكان سريلانكا المتنوعة التركيبة الاتنية والدينية والتي تعد 21 مليون نسمة ، ويشكل السنهاليون البوذيون غالبية السكان ثم الهندوس بنسبة 12,5% والمسيحيون 7%.

وأوردت أرملة، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها، في تصريحات إعلامية ، تخليت عن ارتداء العباءة والحجاب في الأيام الأخيرة بسبب التعليقات والنظرات التي استهدفتني بسببها”. وأضافت : سأرتديها مجددا عندما يهدأ الوضع ويتراجه الهذيان المرضي لدى الناس، موضحة أنه: لم يتم حظر الحجاب لكن الناس ينظرون إلي بارتياب حين يرونني مرتدية حجابا .

فيما ذكرت مارينا رفاعي وهي طبيبة أطفال ومسؤولة جمعية نسائية أنه من الأفضل الامتثال للحظر بدلا من المخاطرة بالتسبب في نزاع ديني، واستطردت الطبيبة المسلمة: “ليس هذا وقت الجدل حول الحقوق. مئتا شخص قتلوا و500 جرحوا.. لندع النفوس تهدأ. يجب مناقشة الأمر (حظر النقاب) بهدوء”.