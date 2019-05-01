” الحفاظ على الوزن ” ..أفضل الطرق لتتخلص المرأة من الحمل الكاذب

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الحمل الكاذب من المشاكل التي تواجه السيدات ، حيث تجتمع عدة أسباب لتنتج هذه الحالة مثل الرغبة الشديدة في الإنجاب، الإجهاض المتكرر أو الإصابة بالعقم مع المحاولات المتكررة للإنجاب.

وأوضح أطباء أعراض الحمل الكاذب وهي : انقطاع الدورة الشهرية الذي يتسبب في الاعتقاد بوجود الحمل، والانتفاخ في البطن مع ازدياد حجم الثديين والإحساس بحركة الجنين، والإحساس بتقلصات أسفل البطن مع آلام الظهر وتكون مشابهة تماما لتلك التي تحدث أثناء الحمل.

وحدوث تضخم في الرحم بسبب إحساس المرأة بأنها ستصبح أم مع التغيرات الهرمونية الحاصلة، استمرار هذه الحالة حتى الشهر التاسع عند بعض السيدات دون حدوث ولادة، وطرق علاج الانتفاخ

وأكد الأطباء على ضرورة تنظيم هرمونات المرأة حتى تحصل على دورة شهرية منتظمة، وضرورة الخضوع للعلاج النفسي لتلافي الصدمة بعد الحمل الكاذب وأيضا دعم المرأة نفسيا حتى لا تتكرر هذه الحالة مستقبلا.

وتجنب السمنة المرضية من خلال الحفاظ على وزن المثالي حتى لا تعتقد المرأة أنها حامل بسبب ازدياد حجم البطن ليكون الحمل كاذبا.