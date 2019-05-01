بالفيديو.. ملك الأردن في مهمة قفز مظلي من داخل طائرة شحن حربية

عمّان(صدى):

قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإشراف على يوم تدريبي لمجموعة من القوات الخاصة الأردنية.

وظهر الملك بالزي العسكري، وهو يستقبل جنوده عند مدخل الطائرة الحربية حيث تبادل المصافحة معهم. وبداخل الطائرة هتف الجنود بحياة الملك.

وأشرف عبد الله الثاني بنفسه على فتح البوابة للقفز، عند وصول الطائرة وهو يبتسم ويعبر عن رضاه على التنفيذ.