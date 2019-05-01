متعب المفرج يعتذر لجماهير الهلال بسبب فيديو مسئ لهم

ماجد محمد(صدى):

تقدم المدافع الشاب متعب المفرج لاعب التعاون والمُعار من الهلال، بالأعتذار من جماهير الهلال ، مُطالباً منهم الوقوف بجانبه بعد نشره مقطع فيديو مُسئ لهم .

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يظهر فيه المفرج مع مشجع نصراوي يحتفلان بفوز التعاون على الهلال، والتطرق لصدارة النصر.

وحمل اعتذار المفرج لُغة ندم واضحة على تصوير المقطع مع صديقه، معتبراً أنه لاعب هلالي قبل أن يكون لاعباً تعاونياً، وتطرّق المفرج لما بعد إعارته أنه سيعود لنادي الهلال مطلع الموسم، آملاً من الجماهير الهلالية مساندته.