مجموعات تجسس تستهدف جهات حكومية لعدة الدول منهم المملكة

عادل الحربي(صدى):

أزاح الأسلحة الإلكترونية التي تستخدمها مجموعة التجسس عبر الإنترنت الشرق أوسطية MuddyWater الستار عن محاولات للإشارة بأصابع الاتهام، عبر ما يُعرف بـ ” رايات زائفة ” إلى مجموعات تهديد تخريبية أخرى صينية وروسية وتركية وسعودية؛ بُغية التشويش على الباحثين الأمنيين والسلطات المعنية.

وتُعد ” MuddyWater ” جهة تهديد متقدمة ظهرت لأول مرة في العام 2017، ويستخدمون سلاسل كلمات صينية وروسية في الشيفرة البرمجية الخبيثة، وتسمية الملف Turk، فضلاً عن محاولات لانتحال شخصية مجموعة القرصنة RXR Saudi Arabia .

ومعظم الأدوات الخبيثة التي استخدموها فيما قبل كانت بسيطة نسبياً ومن النوع الذي يُستخدم لمرة واحدة، وهي أدوات تستند إلى برمجياتPython وPowerShell.

حيث تم تطويرها في الأساس من قبل المجموعة التخريبية التي يبدو أنها منحت المهاجمين المرونة اللازمة؛ لتعديل مجموعة الأدوات لتناسب الضحايا المستهدفين.

وفي هذا السياق، قال محمد أمين حاسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي لاب، أنه من المتوقع أن تستمر هذه المجموعة التخريبية في التطوّر وحيازة مزيد من الأدوات، وربما حتى اكتساب القدرة على شنّ هجمات بلا انتظار عبر ثغرات برمجية مجهولة.

وأضاف: ” مع ذلك، فإن الأخطاء التشغيلية المتعدّدة كشفت عن نقاط ضعف تعانيها، وزوّدت المحققين بمسارات أدّت إلى حصولهم على معلومات مهمة ” .