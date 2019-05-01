داعش يستخدم تركيا لتفجير طائرة إماراتية

طلال الضوي(صدى):

حاكمت محكمة أسترالية شخصاً بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في سيدني في يوليو 2017 بإيعاز من تنظيم داعش الإرهابي الذي استخدم الأراضي التركية لإرسال متفجرات تُستخدم في العمليات العسكرية لاستهداف الطائرة الإماراتية في سيدني.

وكشفت التقارير، أن الشخص المُدان في القضية هو لبناني يرجح صلته بتنظيمي حزب الله وداعش الإرهابيينِ؛ حيث كان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق أعلن في يوليو 2017 أن شعبة المعلومات أحبطت عملية تفجير لطائرة إماراتية متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي بواسطة انتحاري لبناني اسمه طارق خياط.

وأوضح ” المشنوق ” أن المتورطين هم 4 إخوة وأحدهم انتقل إلى الرقة في سوريا بقيادة داعش وشعبة المعلومات اللبنانية لاحقته؛ فيما كشفت شركة الاتحاد للطيران في وقت سابق عن التوصل لتفاصيل مثيرة بمساعدة الشرطة الأسترالية لكشف خيوط مؤامرة إسقاط طائرة ركاب مدنية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلي أن: ” فريق الاتحاد للطيران لشؤون الطيران يساعد الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيقات التي تجريها، ولا زالت القضية مستمرة “؛ بينما جرى التخطيط للعملية داخل سوريا، وأن إسقاط الطائرة كان سيتم بتسميم ركابها بالغاز أثناء تحليقها في الجو.