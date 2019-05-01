آرسنال يحاول حفظ ماء وجهه بالدوري الأوروبي

طلال الغامدي(صدى):

يحاول المدرب الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال الإنجليزي، إثبات نفسه مرة أخرى على أنه صاحب الاختصاص في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وقيادة فريقه إلى اللقب لإنقاذ الموسم، وإخفاء التراجع المثير للقلق للمدفعجية في الآونة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطوي التتويج بلقب الدوري الأوروبي، على أهمية كبيرة بالنسبة لآرسنال، لأنه سيمنحه بطاقة المسابقة القارية العريقة التي يسعى إليها بإلحاح لوقف غيابه عنها في العامين الأخيرين.

وأكد المدرب الإسباني، في يناير الماضي، أن النادي اللندني قد لا يستطيع تحمل أي تعاقدات دائمة؛ فيما يعتبر إيمري اختصاصياً في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما قاد اشبيلية إلى الفوز بها ثلاثة مرات توالياً بين العام 2014 الى 2016، كما أنه على دراية جيدة بخصم آرسنال في الدور نصف النهائي، فالنسيا الذي قاده في الفترة بين عامي 2008 و2012.