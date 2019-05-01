ميزة تسويقية جديدة تنتظر ” Aurus Motors ” بعد شراء ” خالد الفالح ” سيارتها

موسكو(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن وزير الطاقة خالد الفالح يدرس شراء سيارة “Aurus” الفارهه خلال زيارته المقبلة لمدينة بطرسبرغ الروسية ، الأمر الذي يضيف ميزة تسويقية جديدة لشركة ” Aurus Motors” التي تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ عملية البيع لكسب المزيد من عملائها .

ووفقاً للمصادر فقد اكد “الفالح ” انه سيعاين السيارة عن قرب خلال زيارته ، مشيراً إلى أن الصناعة الروسية تتميز بإنتاجها القوي في مجالي السيارات والطيران وغيرهما .

وكان المدير التنفيذي للشركة “Aurus Motors” قد أعلن عن سعر السيارة التي سيتم طرحها خلال الربع الثالث 2019 امام العامة بسعر 152 الف دولار .

الجدير بالذكر أن السيارة “Aurus” الرئاسية تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب أحدهما اجنبي من انتاج ” بورش” ، بقوة 600 حصان ، والآخر روسي بقوة 860 حصانو12 اسطوانة وسعة 6.6 لتر .

كما أنها سيارة مصفحة تزن 6 طن ، وأطول من ليموزين الرئيس “ترامب ” والتي تم وصفها بـ ” الوحش ” .