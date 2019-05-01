رئيس أوكرانيا يجدد اعتذاره للمسلمين

كييف(صدى):

قدم رئيس أوكرانيا المنتخب فلاديمير زيلينسكي ، مرة ثانية اعتذاره لجميع المسلمين ، على ما تضمنه برنامج هزلي سابق له من لقطات تظهر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وهو يبكي.

وقال زيلينسكي، خلال حوار تلفزيوني استنكر خلاله مقدم البرنامج على تلك الواقعة ، ” أنه لم يكن على علم باللقطات المعدة للفيديو الذي عرض في البرنامج وأن فريقا من المحررين هو الذي تولى اختيارها ” .

وأضاف ، أود أن اعتذر للعالم المسلم بأجمعه على ما فعله شبابنا”، مضيفا أنه لو علم مسبقا بمضمون الفيديو، لما سمح لفريقه بعرضه، لأنه يدرك أن “الدين موضوع حساس، والتعرض للمشاعر الدينية أمر غير لائق إطلاقا”.

وسبق أن اعتذر زيلينسكي على هذا الفيديو بعد عرضه عام 2014، عندما لفت الكثيرون إلى أنه تضمن لقطات صورت عام 2012 لقديروف وهو يبكي أثناء دعاء لروح والده أحمد حاجي قديروف الذي قتل في تفجير إرهابي عام 2004.

وفي البرنامج الذي قدمه زيلينسكي جاء فيديو قديروف مصحوبا بتسجيل صوتي لشخص آخر يتباكى هدم تماثيل لينين في أوكرانيا في أعقاب تغيير النظام بانقلاب فبراير عام 2014، فبدا في الفيديو وكأن قديروف يبكي أسفا لتدمير تماثيل لينين

يُشار إلى أن زيلينسكي الذي كان ممثلا كوميديا ، حقق فوزا مقنعا بفارق 50% من الأصوات على منافسه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، الذي اتصف عهده بشن حرب دامية على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك المنتفضتين على حكومة انقلاب 2014، والترويج لعداء مستحكم لروسيا في المجتمع الأوكراني.