الشخير يدفع مريضة لقتل سيدة عجوز في المستشفى 

لندن (صدى):

تعرضت سيدة عجوز لهجوم وحشي من طرف مريضة أخرى في أحد مستشفيات مدينة كينغستون أبون هال البريطانية، مما أسفر عن وفاتها على الفور.

وتعود الواقعة عندما كانت العجوز ترقد في مستشفى “هال رويال”، بسبب معاناتها من مرض في جهازها الهضمي.

وهوجمت من طرف مريضة أخرى كانت تشاركها الغرفة نفسها، مبينة أن السبب يعود إلى “الشخير”.

وتبين أن المهاجمة كانت دائما تعبر عن غضبها من شخير إيلين، حيث كانت تزعجها طوال الليل وتمنعها من النوم.

وتعرضت العجوز في منتصف الليل، لهجوم على مستوى الرأس باستعمال فنجان، واتضح أن الهجوم كان “متعمدا”، حيث احتاجت هذه العجوز ل14 غرزة في رأسها من أجل إيقاف النزيف.