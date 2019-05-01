بالفيديو.. حقائق فاضحة.. 70% من تكوين الجيش القطري أجانب

طلال الضوي(صدى):

كشف الناشط القطري جابر الكحلة المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، عن حقائق فاضحة وكارثية بشأن الجيش القطري؛ حيث قال أن 70% من تكوين الجيش القطري ” أجانب “.

وأوضح ” الكحلة ” في حوار لبرنامج ” رأي عام ” على قناة ” TeN ” أن الأجانب يغزون الجيش والشرطة والقضاء، وأبناء قطر مستبعدون من كل الأماكن القيادية في الدولة؛ لافتًا إلى أن الأمير السابق حمد أسقط الجنسية عن أبناء القبيلة، وهجّر أكثر من 6 آلاف أسرة من أبناء القبيلة، تنكيلاً بهم؛ لوقوفهم ضده أثناء انقلابه على أبيه.

واضاف: ” حمد بن خليفة قطع المياه والكهرباء عن أبناء القبيلة، وقام بتهجيرنا في 1996 و2004، والأمير السابق روّج أننا من مزدوجي الجنسية، لذلك تم طردنا من الدوحة.. حمد بن خليفة مكروه من الشعب القطري، وقطر تروج عالمياً أن معارضي النظام مزدوجي الجنسية ” .

وأكد الناشط القطري أن: ” خطة انقلاب حمد بن خليفة على والده في 1996 قامت على إنشاء قناة الجزيرة، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان؛ للتستر على جرائم النظام ضد أبناء الشعب، وتطبيق الأجندة الصهيونية “، مضيفًا: ” حمد بن خليفة أراد تغيير التركيبة السكانية لقطر، وبمنح الجنسية للكوريين والصينيين والهنود والأفارقة، وقام بتهجير أبناء قطر الأصليين “.

وأشار إلى أن نظام الحمدين يريد إحلال التركيبة القطرية بجنسيات أخرى، وأصبح أهل الحل والعقد في أسرة حمد بن خليفة فقط، وتم تهميش كل أبناء أسرة آل ثاني، كما أن مستشار تميم بن حمد، أمير قطر، عزمي بشارة يتجاهل عضويته في الكنيست الإسرائيلي ويتحدث عن العروبة.