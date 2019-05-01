تفاصيل جديدة عن المبتعث السعودي المصاب بهجوم جامعة شارلوت

واشنطن(صدى):

كشف المشرف الثقافي بالنادي السعودي في جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا عمر الخضر، عن اسم الطالب السعودي المصاب في الهجوم الذي حدث بالجامعة.

وأعلن ” الخضر ” أن الطالب يُدعى رامي الرمضان ويبلغ من العمر 20 عامًا، ويدرس الهندسة الميكانيكية بجامعة شارلوت وهو في الفصل الأول الذي بدأ قبل 4 أشهر.

حيث أوضح أن الطالب الآن في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل كي تجرى له عملية جراحية، وأن الجهات الرسمية لم تعلن أي معلومات عن أسباب الحادثة حتى الآن، وذلك وفقًا لما جاء بأحد الصحف المحلية.

يُذكر أن طالب سعودي يدرس في جامعة شارلوت بكارولاينا الشمالية، كان قد تعرض للإصابة بطلق ناري في بطنه، بالإضافة إلى قُتل شخصان وإصابة شخص آخر.

وجاء ذلك في حَادثة إطلاق نار اليوم الأربعاء داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

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