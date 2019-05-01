بالفيديو.. عريس يترك عروسه في حفل زفافه ليلعب PUBG

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو عريس هندي وهو يلعب لعبة ال PUBG خلال حفل زفافه، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

واتضح في الفيديو اندماج العريس مع لعبة PUBG وتجاهله لعروسه تماما والأشخاص الذين أتوا لتهنئته.

وبدا العريس في المقطع المتداول وهو يجلس مرتدياً كورتا حمراء مع إكليل حول عنقه، على خشبة المسرح، وإلى جانب عروسه، وهو منخرط تماما في اللعبة.وكانت العروس تحدق في زوجها وهو يلعب.

وقدم أحد الضيوف هدية للعريس، دفعه بعيدًا عنه وغضب منه لأنه قاطعه، ولكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الفيديو حقيقيًا أم أنه جزء مقتطع.