محادثات صوتية لراغد قيس تكشف سبب وفاته

بيروت(صدى):

كشفت الاعلامية اللبنانية فاتن زين الدين، أسباب وفاة راغد قيس صاحب صفحة ” شرطة المشاهير ” عبر انستجرام ، حيث نشرت محادثات بصوته أجرتها معه قبل دخوله المستشفى وبعد اجراءه عملية جراحية خطيرة ويظهر حسب التسجيلات إنها كانت تنسق معه لاطلالة ربما عبر قناة الحرة.

وقالت الإعلامية فاتن زين الدين، أنها كانت على تواصل مع قيس طوال فترة مرضه، والذي أخبرها من خلال مقاطع صوتية بصوته تفاصيل حالته الصحية ووجوده في المستشفى منذ أكثر من شهر، وأنه كان يعتقد بإصابته بفيروس عادي سبب له ارتفاعًا في درجة الحرارة وسيشفى بعد أيام قليلة، ولكن ما حدث كان الأسوأ وهو إصابته بجرثومة تُسبب له تكسيرًا في خلايا الدم، والتي أودت بحياته في النهاية.

وأكد أحد الخبراء في علم الجينات، أن هذا الفيروس من المحتمل يُنقل بواسطة شخص أخر، وهو ما حدث مع قيس.